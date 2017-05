In drei Werken musste BMW die Produktion stark einschränken. Grund dafür sind Schwierigkeiten bei Bosch, die Lenkgetriebe rechtzeitig zu liefern.

Die Produktionsausfälle beim Autobauer BMW sind umfangreicher und werden wohl länger dauern als zunächst erwartet. Einkaufsvorstand Markus Duesmann sagte am Montag in München: "Unser Lieferant Bosch ist zurzeit nicht in der Lage, uns mit einer ...

