Wil (ots) - Der öffentliche Sektor löst die Privatwirtschaft

zunehmend als wichtigsten Treiber für die Verbreitung der

elektronischen Rechnung ab. Für viele wohl unerwartet, erweist sich

der Kampf gegen die Mehrwertsteuerhinterziehung immer mehr zum

wichtigsten Beschleuniger für die Digitalisierung von

Geschäftsdokumenten. Eine steigende Anzahl Länder verlangt, dass

Rechnungen nur noch elektronisch ausgetauscht werden. Insbesondere

müssen die E-Rechnungen und andere steuerrelevante Informationen in

Echtzeit über staatliche Computer ausgetauscht werden. Dieses Modell

dürfte sich rasch verbreiten und ab 2025 weltweit dominieren.



Die heutigen Geschäftsprozesse und Systeme wurden während

Jahrzehnten entwickelt und primär auf die Verarbeitung von

Papierrechnungen ausgerichtet. Die meisten Organisationen optimieren

zwar die Abläufe in kleinen Schritten, können damit aber nur

punktuelle Verbesserungen erzielen.



Die Anzahl revolutionärer und neuer Technologien steigt rasch an.

Sie ebnen den Weg, um alte Lösungen und Prozesse mit einem völlig

neuen Ansatz zu ersetzen und einen Quantensprung auszulösen. Es ist

zu erwarten, dass der Markt während den nächsten Jahren durch diese

Transformation völlig umgekrempelt wird. Diese Phase des Übergangs

kann eine Chance oder Bedrohung sein.



Wegen der Attraktivität dieses Marktes bieten zahlreiche Firmen

ihre Lösungen für die E-Rechnung an. An Angeboten fehlt es also

nicht. Viel eher suchen Benutzer nun gesamtheitliche Informationen

zum Thema E-Rechnung. Als Hilfe für Unternehmen, die das für sie

beste Modell wählen und eine geeignete Lösung finden wollen, steht

eine neue Marktstudie zur Verfügung. Verfasser ist der Marktanalyst

Bruno Koch von Billentis.



Die Studie soll Rechnungsversender und -empfänger unterstützen,

die teure und papiergebundene Rechnungsverarbeitung durch moderne und

automatisierte Verfahren zu ersetzen. Auf rund 140 Seiten finden

Leserinnen/Leser Fakten zur Marktentwicklung, zu relevanten

Initiativen, Tipps für die Lösungseinführung und Profile von über 30

führenden Lösungsanbietern.



Die englischsprachige Studie ist kostenlos verfügbar:

www.billentis.com



Originaltext: Billentis

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021662

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021662.rss2



Pressekontakt:

pr7 (at) billentis.com, +41 71 911 60 32