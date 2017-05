Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-29 / 11:33 Pressemitteilung 29. Mai 2017 MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist weiter auf Wachstumskurs _Besigheim, 29. Mai 2017 _ Die Lila Logistik Gruppe steigerte die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 von 34,2 Millionen Euro auf rund 36,4 Millionen Euro. Dies entsprach einer Steigerung von 6,4 Prozent. Die Lila Logistik Gruppe erwirtschaftete im ersten Quartal 2017 ein operatives Betriebsergebnis in Höhe von 1,35 Millionen Euro - im Vorjahr betrug das Betriebsergebnis 915 TEUR. Das erste Quartal 2017 entsprach den Erwartungen des Managements. *** Pressemitteilung 29. Mai 2017 *Über Müller - Die lila Logistik AG* Müller - Die lila Logistik AG ist einer der führenden Logistikberater in Deutschland. Mit den beiden Geschäftsbereichen Lila Consult und Lila Operating wird die klassische Trennung von Beratung und Umsetzung durchbrochen und ganzheitliche Logistiklösungen für die Felder der Beschaffungslogistik, Produktionslogistik und Distributionslogistik angeboten. Rund 1.700 Mitarbeitern arbeiten an 21 operativen Standorten in Europa. Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. *Kontakt für die Leser:* Müller - Die lila Logistik AG Oliver Streich Ferdinand-Porsche-Strasse 4 74354 Besigheim-Ottmarsheim Tel. +49 7143 810 125 Fax +49 7143 810 129 E-Mail investor@lila-logistik.com *Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.* Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Müller - Die lila Logistik AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-05-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Müller - Die lila Logistik AG Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim-Ottmarsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7143 810-0 Fax: +49 (0)7143 810-199 E-Mail: investor@lila-logistik.com Internet: www.lila-logistik.com ISIN: DE0006214687 WKN: 621468 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 578121 2017-05-29

