Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Chemie nach der von 52 auf 31 Prozent reduzierten Siltronic-Beteiligung auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Anteilsreduzierung an der ehemaligen Wafer-Tochter sei nun in seinen Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Bei Wacker rechnet er unverändert mit einer starken Entwicklung im Geschäftsbereich Chemicals, bleibt vorsichtig mit Blick auf das Polysilizium-Geschäft./tih/edh

ISIN: DE000WCH8881