Unterföhring (ots) - 29. Mai 2017. Palmen, weiße Sandstrände und türkisblaues Wasser? Oder lieber quirliges Stadtleben, Partys und Kultur? Jetzt kommt jeder auf seine Reise-Kosten. Und das Beste: Keiner muss auf Luxus oder Komfort verzichten! SAT.1 zeigt, wie und wo man in den Ferien bares Geld spart - "Das geht noch billiger! Die 50 ultimativen Spar-Tipps für den perfekten Urlaub" am Mittwoch, 31. Mai 2017, um 20:15 Uhr. Internet oder Reisebüro, Frühbucher- oder Last-Minute-Angebot, á la Carte oder All-Inklusive? Wie kommen Urlauber am besten weg? Sind Airbnb und Wohnungstausch eine echte Alternative zum teuren Hotel? Kann man bei einer Mittelmeerkreuzfahrt für die Hälfte bedenkenlos zugreifen? Reiseexperten verraten, wie sich die schönste Zeit des Jahres am besten und billigsten genießen lässt. Außerdem: Fünf Sterne zum Preis von drei - wo man Luxushotels 70 Prozent günstiger bucht. Doch halten die Super-Angebote auch, was sie versprechen? Daniel Boschmann ("SAT.1-Frühstücksfernsehen") hat einige Urlaubsschnäppchen getestet: Was sagt er zum Low-Budget-Trip "fünf Tage Mallorca für 199 Euro"? Oder überzeugt ihn ein Wochenende in London für unter 150 Euro?



