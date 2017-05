Thema heute:

FALKEN zeigt überzeugende Performance bei Reifenschlacht auf dem Nürburgring

FALKEN konnte mit seinem erstmalig eingesetzten Falken BMW M6 GT3 beim 45. ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring einen stolzen 8. Platz einfahren und landete damit als drittbester BMW im Ziel. Aufgrund einer Kollision war für den Falken Porsche 911 GT3 R das Rennen nach 26 Runden vorzeitig beendet.

Den internen Battle zwischen den Teams FALKEN Porsche und FALKEN BMW entschied nach dem Zeittraining zunächst die Porsche-Mannschaft für sich. Der Porsche 911 GT3 R startete vom 25. Startplatz, auf Position 37 folgte der BMW M6 GT3.

Beide Fahrzeuge legten bei ungewöhnlich hohen Außentemperaturen einen Traumstart hin. Während andere Teams mit hitzebedingt frühzeitig abbauenden Reifen zu kämpfen hatten, konnten sowohl der Porsche als auch der BMW den ersten Stint wie geplant absolvieren und sich im Feld souverän nach vorne arbeiten. Dabei überzeugte der 911 GT3 R als schnellster Porsche im Feld und tauchte bereits nach wenigen Runden in den Top 10 auf, bevor er nach ca. vier Stunden Rennen von einem anderen Fahrzeug berührt wurde und bei der anschließenden Kollision irreparablen Schaden erlitt. Mit konstanter Leistung spulte der M6 GT3 sein erstes 24h-Rennen in FALKEN-Farben ab. Sowohl in den kühleren Nachtstunden als auch am erneut heißen Sonntag inklusive Gewitterschauer zeigten die FALKEN-Reifen eine hervorragende Performance auf dem BMW. Von Position 37 gestartet fuhr der Falken BMW nach 24 Stunden als Achter über die Ziellinie.

"Wir freuen uns, dass wir unter diesen Extrembedingungen die breite Performance unserer Reifen unter Beweis stellen konnten", kommentierte Markus Bögner, COO bei Falken Tyre Europe GmbH das Rennergebnis. "Ein großer Dank gilt unserem Motorsports Team und unseren Partnern bei BMW und Porsche sowie natürlich den Fahrern, die unseren ersten Doppeleinsatz beim 24h-Rennen hervorragend gemeistert haben."

FALKEN engagierte sich als einer der Hauptsponsoren des 24h-Rennens auf und auch neben der Rennstrecke: So sorgten zum Bespiel die FALKEN-Drift Show und Drift-Taxifahrten für Begeisterung und Abwechslung bei den Fans. FALKEN-Grid Girls zogen nicht nur in der Startaufstellung die Aufmerksamkeit der Fans und Fahrer auf sich, auch im Fahrerlager sorgten sie immer wieder für "Selfie-Alarm" und viel Aufmerksamkeit.

