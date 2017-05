Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Unternehmenskreditvergabe verstärkt sich im April weiter

Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) im April weiter verstärkt. Allerdings nahm die EZB einige Revisionen vor, so dass die höhere Kreditdynamik teilweise auf einer niedrigeren Basis beruhte. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Kreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 2,3) Prozent.

Deutsche Wirtschaft fordert von Indien mehr Rechtssicherheit

Unmittelbar vor den vierten deutsch-indischen Regierungskonsultationen hat die deutsche Wirtschaft bessere Investitionsbedingungen in Indien eingefordert. "In Indien machen noch immer mangelnde Rechtssicherheit, eine schwerfällige Verwaltung und fehlende Infrastruktur Unternehmen aus Deutschland die Entscheidung, in den Markt zu investieren, sehr schwer", sagte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA), Hubert Lienhard. Dies gelte gerade für kleine und mittelständische Unternehmen.

EU-Mitgliedstaaten wollen wegen VW-Abgasaffäre schärfere Kontrollen

Wegen der VW-Abgasaffäre wollen die EU-Mitgliedstaaten schärfere Kontrollen von Autoherstellern. Die EU-Industrieminister billigten am Montag einen Vorschlag für eine stärkere europäische Überprüfung bei der Zulassung neuer Fahrzeugtypen und von bereits im Straßenverkehr fahrenden Autos. Bleibt ein Mitgliedstaat bei einem Verdacht auf Abgasmanipulationen völlig untätig, kann die EU-Kommission künftig eingreifen und Strafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug verhängen.

Seibert: Merkel hat als überzeugte Transatlantikerin gesprochen

Die Bundesregierung hat nach den kritischen Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum deutsch-amerikanischen Verhältnis die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft mit den USA unterstrichen. "Die Worte der Bundeskanzlerin stehen für sich, die waren klar und verständlich", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz. "Da hat eine zutiefst überzeugte Transatlantikerin gesprochen."

CDU will beim Thema Incirlik keine "Schnellschüsse"

Die CDU drosselt bei den Überlegungen über einen möglichen Abzug der Bundeswehrsoldaten aus dem türkischen Stützpunkt Incirlik das Tempo. "Uns ist wichtig, dass wir dabei den Auftrag erfüllen, den die Bundeswehr dort hat im Rahmen des Kampfes gegen den IS", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach einer Sitzung der Parteispitze unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Schnellschüsse" werde die CDU deshalb nicht mitmachen, erklärte Tauber.

USA könnten Laptops auf allen internationalen Flügen verbieten

Die USA könnten das Laptopverbot auf internationalen Flügen noch deutlich ausweiten. Heimatschutzminister John Kelly sagte, dass er Laptops in den Flugzeugkabinen auf allen internationalen Flügen in und aus den USA möglicherweise verbieten könnte, um terroristische Attacken auf dem Flug zu verhindern.

Neuer nordkoreanischer Raketentest löst scharfe Reaktion Japans aus

Trotz aller Warnungen hat Nordkorea die Weltgemeinschaft mit einem erneuten Raketentest provoziert. Am Montag feuerte das isolierte stalinistische Land eine Kurzstreckenrakete in Richtung Japan ab. Tokios Regierungschef Shinzo Abe verurteilte den Test und kündigte an, sein Land werde gemeinsam mit den USA "konkrete Handlungen" einleiten.

Schweden Apr Handelsbilanz Defizit 2,6 Mrd SEK

Schweden Apr Exporte 100,2 Mrd SEK

Schweden Apr Importe 102,8 Mrd SEK

