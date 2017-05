Mainz (ots) -



Kuriose und überraschende Fragen stehen im Fokus der neuen ZDF-Rateshow "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner am Donnerstag, 1. Juni 2017, 20.15 Uhr. Zwei Teams, besetzt mit Prominenten, liefern sich einen unterhaltsamen Wettkampf beim Raten und Beantworten schräger Fragen. In der ersten Folge versuchen Mario Barth, Judith Rakers, Paul Panzer, Guido Cantz, Suzanne von Borsody und Mike Krüger die richtigen Antworten zu finden.



Johannes B. Kerner stellt besondere Menschen, ungewöhnliche Orte und allerlei Kurioses vor: live in der Sendung oder in unterhaltsamen Einspiel-Filmen: Was verbirgt sich hinter dem Begriff "Kawaii Cooking"? Gibt es auf der kleinen französischen Insel Île de Ré tatsächlich Kühe in gepunkteten Gummistiefeln? Die angeregten Diskussionen und Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden.



Zwei weitere Ausgaben werden am 20. und am 27. Juli 2017 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.



