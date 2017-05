In Zukunft können Kunden die Opel-Transporter Vivano und Movano mit einem Telematiksystem ausstatten. Dazu arbeitet der Rüsselsheimer Autobauer mit dem Telematik-Spezialisten Masternaut zusammen. Das System liefert Flottenverantwortlichen diverse Betriebsdaten wie beispielsweise den Kraftstoffverbrauch oder den Standort der Fahrzeuge in Echtzeit. Die gesammelten Daten lassen sich dazu nutzen, die Effizienz zu steigern und die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen, um so die Leistungsfähigkeit der Firmenflotte zu verbessern. Steuern lässt sich das System über die Masternaut Connect-Plattform. ...

