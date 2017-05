Liebe Leser,

der Plan liegt bereits seit Monatsmitte auf dem Tisch: United Internet will sich mit Drillisch zusammenschließen, etwas vereinfacht zusammengefasst im Rahmen einer Übernahme. Der Plan ist, dass United Internet zunächst die eigene Telekommunikations-Tochter an Drillisch verkauft und dafür mit Massen an neuen Drillisch-Aktien bezahlt wird und so die Mehrheit an Drillisch erhält. Zusätzlich macht United Internet den Drillisch-Aktionären ein Angebot, das sie nicht ablehnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...