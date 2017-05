Lieber Leser,

in unserem ersten Beitrag zu den Exchange Traded Funds (ETF) sind wir auf die vermeintliche Blasenbildung in diesem Segment eingegangen. In Anbetracht dessen, dass die Anzahl der indexbasierten Fonds in den USA kürzlich die Anzahl an handelbaren Aktien überstiegen hat, gibt zu denken und verleitet zu der Annahme, dass es tatsächlich zu einer Blasenbildung im passiven Investment kommen könnte.

Auch wenn die Befürchtung nicht außer Acht gelassen werden sollte, so ...

