Bad Marienberg - Der Vorstandsvorsitzende der ALNO AG (ISIN DE0007788408/ WKN 778840) hat heute mit Wirkung zum 31. Mai 2017 sein Amt niedergelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Aufsichtsrat der ALNO AG hat in seiner heutigen Sitzung die Amtsniederlegung angenommen und den Abschluss eines Aufhebungsvertrages beschlossen. Neuer Vorstandsvorsitzender wird der bisherige Chief Financial Officer (CFO) Christian Brenner. Weiterer Vorstand bleibt Andreas Sandmann als Chief Sales Officer (CSO).

