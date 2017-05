STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Deutschland

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und Staat:

UBS Group AG Zürich Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

UBS Switzerland AG

5. Datum der Schwellenberührung

22.05.2017

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten 7.b.2.) neu 3,69 % 1,48 % 5,17 % 62342440 letzte 3,95 % 0,87 % 4,82 % / Mittei- lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) DE0007251803 0 2298626 0 % 3,69 % Summe 2298626 3,69 % b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fällig- Ausübungs- Stimm- Stimm- keit / zeitraum rechte rech- Verfall / abso- te in Laufzeit lut % Right to recall of lent at any 391953 0,63 shares/Rückübertragungsanspruch von time/je- % Wertpapierleihen derzeit Right to substitute shares delivered at any 527820 0,85 as collateral/Recht zum Austausch time/je- % als Sicherheit gelieferter Aktien derzeit Summe 919773 1,48 % b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm- Instru- / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechte ments Laufzeit Abwicklung absolut in % Equity 29.12.2017 Bar 3525 0,01 % Swaps Summe 3525 0,01 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% %, wenn 5% wenn 5% oder höher oder höher oder höher UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management % % % (Singapore) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management % % % Holding (No. 2) Ltd UBS Asset Management % % % Holding Ltd UBS Asset Management (UK) % % % Ltd UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management % % % Holding (No. 2) Ltd UBS Asset Management % % % Holding Ltd UBS Asset Management Life % % % Ltd UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Asset Management % % % (Americas) Inc. UBS Asset Management Trust % % % Company UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Fund Management % % % (Luxembourg) S.A. UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Fund Management % % % (Switzerland) AG UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Bank SA % % % UBS Gestión Sociedad % % % Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva SA UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Hedge Fund Solutions % % % LLC UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS O'Connor LLC % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Switzerland AG 3,19 % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS O'Connor Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht Hauptversammlung: Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:

Increase in aggregate holdings as a result of shares received as collateral and subsequently delivered onwards as collateral giving us corresponding substitution right over these shares./Erhöhung der Gesamtbeteiligung infolge der als Sicherheit erhaltenen Aktien und nachfolgend als Sicherheit ausgelieferten Aktien, die uns entsprechende Ersetzungsbefugnisse über diese Aktien verleihen.

