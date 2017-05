Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive Connect: auf der Überholspur zum rentablen Unternehmens-WLAN(press1) - Attraktive Support-, Renewal- und Upgrade-Features sowie CloudManagement stehen künftig allen Aerohive-Produkten zur VerfügungMünchen, 29. Mai 2017 - Aerohive Networks(R) (NYSE: HIVE) [1], der amschnellsten wachsende WLAN-Anbieter, meldet Neuigkeiten zu AerohiveConnect: Die erschwingliche Cloud-Networking-Lösung für Enterprise-Konnektivität und zentralisiertes Management ist ab sofort für alleAerohive Access Points und Switches verfügbar. Mit Aerohive Connect könnenUnternehmen flexibel wachsen, ihre Netzwerkinfrastruktur vereinfachen undbei Bedarf problemlos zur umfassenden Lösungssuite des WLAN-Spezialistenwechseln. Durch die Ausdehnung auf das gesamte Produktsortiment bietetAerohive als erster und einziger Anbieter eine High-Performance-Konnektivität, die sich zu 100 % flexibel an neue Erfordernisse anpassenlässt - ein einfacher Klick genügt, um zu Aerohive Select zu wechseln.Für Reseller und Managed Service Anbieter bietet die erweiterte AerohiveConnect Produktlinie, das Aerohive Select Portfolio sowie das in Kürzestartende internationale MSP-Programm [2] die branchenweit größte Auswahlan Optionen, mit denen sie ihren Kunden umfangreiche wie fein abgestimmteWLAN-Services bereitstellen können. Da Kapazität und Funktionalität mitAerohive Connect nahtlos erweiterbar sind, erhalten die Unternehmen eineFülle an Konnektivitäts-, Management- und Support-Optionen und könnenjederzeit flexibel auf neue Netzwerk- und Geschäftsanforderungen reagieren.Hintergrund und Highlights· Als eigenständige WLAN-/LAN-Komplettlösung, die ab $229 pro Access Pointeine Konnektivität auf Enterprise-Niveau und zentrale Managementfunktionenbereitstellt, ist Aerohive Connect gerade für kostenbewusste undkonnektivitätsorientierte Unternehmen, die begrenzte Vor-Ort IT Ressourcenwie Hospitality oder Hotspots haben äußerst attraktiv. Außerdem sprichtdie Komplettlösung auch kleine und mittlere Firmen ebenso wie ManagedService Anbieter an, die den Einsatz unterstützen.· Aerohive Connect erfordert keine Abonnements oder Erneuerungen, außerdemkönnen Kunden neue Funktionen und Services bei Bedarf reibungsloshinzufügen.· Das am 31. Januar 2017 erweiterte Produktsortiment bietet modernste802.11ac Wave 2 Access Points mit zwei per Software wählbaren Funksendernim 5-GHz-Bereich und kapazitätsstarken, einheitlichen Switches - all dieszu einem Preis, der bis zu dreimal niedriger ist als der für vergleichbareCisco- und HPE-Systeme.· Aerohive Connect basiert auf einer vereinfachten Version vonHiveManager(R) NG, der Aerolive Cloud Networking Applikation für dieVerwaltung von Hochleistungskonnektivität für Tausende von Geräten ohnedie Komplexität traditioneller Enterprise-Lösungen. Zusätzlich bietetAerohive Connect eine vereinfachte Konfiguration, eine Fehleranalyse, eineeinheitliche Überwachung für Access Points und Switches sowie eineschnellere Inbetriebnahme, die die Kosten und Komplexität für Channel-Partner und Kunden drastisch reduziert.· Mit Aerohive Select erhalten sie modernste Visibilitäts-, Sicherheits-und Troubleshooting-Tools, die Unterstützung von BYOD-Programmen und dieFähigkeit, HiveManager on-premise oder in einer privaten Cloud zuimplementieren. Aerohive Connect ist die einzige Lösung auf dem Markt, diewirklich ein Gleichgewicht zwischen Kosten und zukunftssicheren Netzwerkenbieten kann.· Aerohive Connect beeinhaltet einen lebenslagen Support durch dieHiveCare Community. Kunden, die ein umfassenderes Support-Angebotsuchen, können auf Hive Care Connect-Support erweitern, um 24x7 Abdeckungzu erhalten. Aerohive ist Bereich Kundezufriedenheit weiterhin dasführende Unternehmen der Branche.· Indem Connect und Select innerhalb einer verteilten Cloud-Plattformgebündelt werden, die Zehntausende von Unternehmen mit WLAN-Servicesversorgt, können Aerohive-Partner ab sofort sämtliche Deployment-Anforderungen ihrer Kunden maßgeschneidert und mit einer One-stop-shop-Lösung erfüllen. Die Aerohive-Architektur liefert eine selbstoptimierendeund selbstheilende Zugangsschicht mit nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit.· Mit Aerohive Connect können Channel-Partner ihre eigenen Angeboteentwickeln und hierfür auf das ganze Lösungsportfolio von Aerohivezurückgreifen, einschließlich Cloud-gestütztem Netzwerkmanagement undNutzungsmodellen, die eigens für den Channel-Vertrieb optimiert wurden.Resell-Partner können ihren Kunden ein differenziertes,mehrwertorientiertes Servicepaket schnüren, das eine robuste Cloud-Konnektivität mit einer optimalen Mischung aus Reichweite, Leistungsstärkeund Kapazität bietet und als kostengünstige Plattform für WLAN-Konnektivität und Hotspot-Services konzipiert wurde.Preise und Verfügbarkeit· Aerohive Connect ist ab sofort für alle Aerohive APs und Access Switchesverfügbar. Die Kostenspanne für die APs startet bei rund $229 für denAP122 2x2 802. 11ac bis rund $1129 für den AP 550 mit dem neuesten 4x4802.11ac Wave 2. Für PoE Access Switches beginnen die Kosten bei rund $649für SR2208P 8 Port Switch und rund $1189 für den SR2224P 24 Port Switch.Alle Aerohive Connect APs und Switches beeinhalten eine HiveManagerVerbindung für Cloud Netzwerk Management, technischen Support der HiveCareCommunity und weiterführende Softwareupdated ohne jegliche Abonnementsoder Supportverträge.· Für ¤70 pro Jahr bietet Aerohive erweiterten Aerohive Connect Supportmit ähnlichen Dienstleistungen über seine weltweiten HiveCare Partner an.· Reseller und Managed Services Partner die Interesse daran haben AerohiveConnect zu ihrem Angebot hinzuzufügen, sollten das nächstgelegene AerohiveBüro kontaktieren.· Für detaillierte Preisinformationen zu allen Aerohive Produkten undServices sollten Kunden ihren lokalen Reseller oder Managed ServicesAnbieter kontaktieren.Weiterführende Kommentare"Aerohive Connect erschließt uns neue Horizonte für unser SMB-Geschäft",lobt John Coleman, Director Product Partner Management bei CDW. "DasManagement in der Cloud und die bedarfsgerechte Funktionserweiterung überSelect stoßen bei unseren Kunden auf ein sehr positives Echo.""Die Hoist Group und Aerohive haben vor kurzem die Erreichbarkeit undFlexibilität von Connect to Travel Technology Europe während einergemeinsamen Präsentation für Branchenführer auf dem europäischenGastronomiemarkt hervorgehoben", erzählt Bob Durie, Geschäftsführer fürNordwesteuropa, Hoist Group. "Das Interesse der Teilnehmer bei unserenSessions und später in unseren Folgeaktivitäten beweist uns, dass AerohiveConnect der perfekte Gesprächseinstieg für einen wichtigen Teil unsererZielgruppe ist.""Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Aerohive und sind begeistertvon der Aerohive Connect Produktlinie", lobt Barrie Desmond, ChiefOperating Officer, Exclusive Group. "Es ist eine spannende Gelegenheit fürChannel-Partner neue Kunden zu gewinnen und mit einer sehr aufregendenPlattform, die einfache und erschwingliche Enterprise-Grade-Konnektivitätliefert, offensiver auf dem Markt zu agieren. Connect vereinfacht Partner-Operationen und bietet die flexibelste Cloud-fähige Wi-Fi-Architektur unddazugehörigen Unternehmenslösungen auf dem Markt, von der wir glauben,dass es die einzig wahre Lösung, die sich leicht an immer wechselndeKundenanforderungen anpassen kann.""Unternehmen, die eine elastisch mitwachsende WLAN-Lösung auf Enterprise-Niveau suchen, sollten Aerohive Connect unbedingt auf dem Radar haben,"empfiehlt Matthias Machowinski, Directing Analyst, Enterprise Networks andVideo, IHS Markit.. "Unternehmen, die eine elastisch mitwachsende WLAN-Lösung auf Enterprise-Niveau suchen, sollten Aerohive Connect unbedingt auf dem Radar haben,"empfiehlt Matthias Machowinski, Directing Analyst, Enterprise Networks andVideo, IHS Markit.. "Die flexiblen, nach Hard- und Softwareunterschiedenen Geschäftsbedingungen und das innovative Ownership-Modellsind echte Alleinstellungsmerkmale."Aerohive-CEO David Flynn ergänzt: "Mit der Ausdehnung von Aerohive Connectauf das gesamte Produktsortiment zeigen wir unseren Kunden einen einfachenWeg auf, wie sie das Potenzial unserer WLAN- und Cloud-Networking-Lösungennutzen können. Die Attraktivität unserer Technologie für neue Märkte,Kunden, Reseller und Managed-Service-Anbieter wird sich mit diesem Coupweiter erhöhen."Ressourcen· Aerohive Connect Overview [3]· Aerohive Select Overview [4]· Aerohive Connect and Select Demo [5]· Aerohive Connect: Two-Minute Video [6]· Boundless: The Only Fully-Flexible Wi-Fi Platform [7] These forward-looking statements are based oncurrent expectations and are subject to inherent uncertainties, risks andchanges in circumstances that are difficult or impossible to predict. Theactual outcomes and results may differ materially from those contemplatedby these forward-looking statements as a result of these uncertainties,risk and changes in circumstances, including, but not limited to, risksand uncertainties related to: general demand for wireless networking in/p>

