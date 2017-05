Berlin (ots) - Warum werden ärztliche Diagnosen zur Geldverteilung genutzt, obwohl sie dafür nie gedacht waren? Gibt es effektivere Systeme der Krankenversicherung als die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland? Und wie kann in der Medizin eine moderne digitale Kommunikation ohne Überwachung gelingen? Die Freie Ärzteschaft diskutiert mit Wissenschaftlern, Ärzten, Vertretern der Krankenversicherungen sowie Datenschützern über die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen.



Termin: Samstag, 17. Juni 2017, von 10.30 bis 16.00 Uhr Ort: Berlin, Katholische Akademie, Hotel Aquino, Hannoversche Straße 5b



Programm:



10.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung Wieland Dietrich, Bundesvorsitzender Freie Ärzteschaft e. V.



10.45 bis 12.00 Uhr Geld und Diagnosen Morbi-RSA - ein politischer Systemfehler und seine Folgen



Dr. Silke Lüder, Stellvertretende Bundesvorsitzende Freie Ärzteschaft e. V.



Dr. Thomas Kriedel, Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung



Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK-Bundesverbands



Prof. Paul U. Unschuld, Direktor des Horst-Görtz-Stiftungsinstituts an der Charité Berlin, Autor des Buches "Ware Gesundheit"



Moderation: Dr. Christoph Rybarczyk, Stv. Leiter Onlineredaktion Hamburger Abendblatt



12.00 bis 13.30 Uhr Warum nicht Privatversicherung für alle? Das Modell der Schweizer Krankenversicherung als Alternative zur GKV mit rationierter Medizin in Deutschland



Wieland Dietrich, Bundesvorsitzender Freie Ärzteschaft e. V.



Prof. Gert G. Wagner, Mitglied des Sachverständigenrates für Verbraucherpolitik



Felix Schneuwly, Vorstand Schweizerische Public Affairs Gesellschaft



Dr. Timm Gennett, Geschäftsführer des Verbandes der Privaten Krankenversicherung



Moderation: Daniela Schmidt, Journalistin und Kommunikationsberaterin



13.30 bis 14.30 Uhr Pause



14.30 bis 16.00 Uhr Dezentrale Kommunikation statt e-Card-Projekt Digitalisierung in der Medizin ohne Big Data und Überwachungswahn



Dr. Silke Lüder, Stellvertretende Bundesvorsitzende Freie Ärzteschaft e. V.



Benno Herrmann, Leiter Unternehmenskommunikation & Marketing der gematik



padeluun, Vorsitzender des Datenschutzvereins Digitalcourage



Dr. Axel Brunngraber, Stellvertretender Bundesvorsitzender Freie Ärzteschaft e. V.



Moderation: Dr. Christoph Rybarczyk, Stv. Leiter Onlineredaktion Hamburger Abendblatt



