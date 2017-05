BOCHUM (dpa-AFX) - Die Bank of America hat sich von ihrer Beteiligung am Immobilienkonzern Vonovia getrennt. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Montag hervorgeht, sank der Anteil der Bank am 18. Mai auf Null. Zuvor hatte er bei 5,6 Prozent gelegen.

Derweil stockte die Fondsgesellschaft Blackrock ihren Anteil auf 8,62 Prozent auf. Laut Webseite des Unternehmens wäre sie damit derzeit größter Vonovia-Aktionär./she/he

ISIN US0605051046 US09247X1019 DE000A1ML7J1

AXC0159 2017-05-29/16:20