Mainz (ots) - Woche 22/17 Montag, 29.05.



Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



1.05 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017



1.45 ZDF-History Olympia 1936 - der verratene Traum Deutschland 2016 ZDF-History: "Mein Kampf" - das gefährliche Buch um 01.45 Uhr - entfällt!



2.30 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



3.10 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



3.55 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017



4.40 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015



Dienstag, 30.05.



Beginnzeitkorrektur:



5.25 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016



6.10 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall



6.55 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



7.40 100 Jahre Polizei Kaiserreich und Weimarer Republik Deutschland 2010



8.25 100 Jahre Polizei Nationalsozialismus Deutschland 2010



9.10 100 Jahre Polizei Die junge Bundesrepublik Deutschland 2010



9.55 100 Jahre Polizei Achtziger und Neunziger Jahre Deutschland 2010



10.40 100 Jahre Polizei Neuzeit Deutschland 2010



11.25 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte



12.10 Geheimnisse der Geschichte - J. Edgar Hoover



12.55 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017



13.40 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012



14.25 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015



15.10 ZDF-History Himmler privat - Liebesgrüße und Rassenwahn Deutschland 2014



15.50 ZDF-History Hitlers Kinder - Jugendliche im NS-Staat



16.35 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016 17.20 Die großen Diktatoren Hitler



Mittwoch, 31.05.



Programmänderung:



15.15 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 Gefahr aus dem Cockpit um 15.15 Uhr - entfällt!



Donnerstag, 01.06.



Programmänderung:



11.30 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017 ZDFzoom: Zwischenbilanz Trump um 11.30 Uhr - entfällt!



