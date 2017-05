Düsseldorf (ots) -



Mit dem Wonnemonat Mai lief der touristische Sommer an. Die Saison ist zwar erst gerade ein paar Tage jung. Dennoch ist sie für uns Reiseveranstalter - zumindest wenn es um die Planung geht - längst der Schnee von gestern. Denn seit vielen Wochen und Monaten beschäftigen wir uns bereits mit dem Schnee von morgen. Alles, damit sich unsere Gäste auch dieses Jahr wieder mit alltours ins winterliche Vergnügen stürzen und die weiße Pracht genießen können. Oder damit sie der kalten Jahreszeit die ebenso kalte Schulter zeigen und in wärmere Gefilde entfliehen können.



Gern stellen wir Ihnen die Neuheiten unseres Winterreiseprogramms 2017/2018 persönlich vor. Dazu laden wir Sie herzlich ein zu unserer



alltours Pressekonferenz Mittwoch, 7. Juni 2017, 11:00 Uhr Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf



Unsere Geschäftsführung um den Vorsitzenden Markus Daldrup steht Ihnen gern Rede und Antwort.



Seien Sie nach der Pressekonferenz unsere Gäste beim gemeinsamen Mittagessen im nahe gelegenen Restaurant Sansibar by Breuninger, Königsallee 2, Düsseldorf.



Teilen Sie uns bitte bis Donnerstag, 1. Juni 2017 mithilfe des beigefügten Antwortformulars mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Auf Wunsch übernehmen wir die Kosten Ihrer Anreise.



Über Ihr Kommen freuen wir uns jetzt schon sehr!



