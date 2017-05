Köln - Der US-Grossinvestor Warren Buffett ist bei dem deutschen Spezialchemiekonzern Lanxess eingestiegen. Über den Rückversicherer General Reinsurance AG halte Buffett gut drei Prozent an dem MDax -Konzern, teilte die Gesellschaft am Montag in einer Pflichtmitteilung mit. Die General Re ist Teil der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des US-Starinvestors. Am Finanzmarkt sorgte der Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...