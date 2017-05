Berlin (ots) - Zum Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi in Berlin erklärt der Mittelstandspräsident Mario Ohoven:



"Für den deutschen Mittelstand ist Indien ein wichtiger Partner. Zahlreiche deutsche Mittelständler sind bereits in Indien mit Investitionen und Exporten aktiv. Allein im letzten Jahr lag das Außenhandelsvolumen zwischen Indien und Deutschland bei über 17 Milliarden Euro. Außerdem setzt sich der BVMW als Teil des europäischen Mittelstandsdachverbands (CEA-PME) für eine Stärkung der indisch-europäischen Beziehungen ein.



Der "schlafende Riese" mit 1,3 Milliarden Konsumenten boomt. Der internationale Währungsfond erwartet für 2017 ein Wirtschaftswachstum von 7,2 Prozent und für 2018 von 7,7 Prozent. Indien hat damit China beim Wirtschaftswachstum überholt. Das indische BIP liegt mittlerweile bei über 2 Billionen US-Dollar. Damit ist Indien die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt - noch vor Italien.



Der deutsche Mittelstand steht mit seinem Knowhow und innovativer Technologie als Partner Indiens bereit. Insbesondere die IT-Stärke Indiens und das hohe Bildungsniveau bieten dem deutschen Mittelstand zahlreiche wirtschaftliche Möglichkeiten bis hin zu einem optimalen Mix "Industrie 4.0 - Made in India by German Mittelstand". Der Ausbau und die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur bieten neue wirtschaftliche Möglichkeiten für den mittelständisch geprägten Maschinenbau.



Die Kampagne "Make in India" und die zahlreichen wirtschaftlichen Reformen der indischen Regierung haben neue Impulse für Investitionen in Indien gesetzt. Davon profitiert auch der Mittelstand. So geht Indien mit der Einführung einer einheitlichen Waren- und Dienstleistungssteuer einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einem einheitlichen indischen Binnenmarkt.



Indien gehört seit Jahren zu der Tätigkeitsschwerpunkten des BVMW. Im letzten Jahr hat der BVMW ein Abkommen mit dem wichtigsten indischen Mittelstandsverband FICCI abgeschlossen. Ein eigenes BVMW-Auslandsbüro in Indien unterstützt die Mitgliedsunternehmen bei der Markterschließung und organisiert Unternehmensreisen und thematische Veranstaltungen", so Ohoven.



