Kurz vor der nächsten Zinsentscheidung will EZB-Chef Draghi sich noch nicht auf eine mögliche Leitzinserhöhung festlegen. So sei starke geldpolitische Hilfe noch immer nötig - trotz weniger Konjunkturrisiken.

EZB-Präsident Mario Draghi will sich vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung im Juni nicht in die Karten schauen lassen. Zwar seien die Gefahren für die Konjunkturentwicklung seit dem Jahresende 2016 messbar zurückgegangen, sagte der Notenbank-Chef am Montag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europa-Parlaments in Brüssel. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei aber fest davon überzeugt, dass ein "außergewöhnliches Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung" immer noch nötig sei. Der EZB-Rat kommt am 8. Juni in Tallinn zu seiner nächsten Zinssitzung zusammen.

