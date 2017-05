Tagesausblick für 30.05.: DAX mit spätem Sprint! BASF und Hugo Boss im Fokus.

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Finanzmärkte präsentierten sich zum Auftakt in die neue Woche ruhig. Aus den USA fehlten heute feiertagsbedingt Impulse. Diesseits des Atlantiks standen nur wenige Wirtschafts- und Unternehmensdaten an. Größere Bewegungen zeigten sich heute im deutschen Small-Cap-DAX, SDAX®. In diesem Index sind 50 kleinere Unternehmen zusammengefasst. So verbuchten die Aktien von Cewe Stiftung, Gerry Weber (Aktienrückkaufprogramm), SGL Carbon und Tele Columbus (guter Start ins laufende Geschäftsjahr) überdurchschnittliche Aufschläge. Im MDAX® profitierte die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess vom Einstieg von Warren Buffets General Reinsurance.

Morgen dürften die Europäer und Amerikaner wieder komplett am Schreibtisch sitzen. Ob der feiertagsbedingt (Christi Himmelfahrt, Memorial Day) ruhige Handel damit ein Ende hat, bleibt jedoch abzuwarten.



Unternehmen im Fokus

Morgen wird Ryainair Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Carl Zeiss Meditec, Nordex, Porsche SE und Wacker Neuson laden derweil zur Hauptversammlung. BMW wird auf einem Tech Day Projekte rund um das autonome Fahren vorstellen.

3 Charttechnische Signale

BASF - dem charttechnischen Hammer vom Freitag folgt heute ein bullish engulfing.

- dem charttechnischen Hammer vom Freitag folgt heute ein bullish engulfing. Hugo Boss - bullish engulfing auf Tagesbasis. Slow Stochastic long.

- bullish engulfing auf Tagesbasis. Slow Stochastic long. ProSiebenSat.1 - Kreuzwiderstand bei EUR 37,50 überwunden. MACD long.

Zahlreiche Titel wie BMW, Fresenius und Siemens bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Mai

USA - Verbrauchervertrauen, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.640/12.680/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute weitgehend in einer 20-Punkterange um die 12.600 Punktemarke und zog erst zum Handelsschluss nach oben. Damit stabilisiert sich der Index weiterhin oberhalb der Kreuzunterstützung (38,2%-Retracementlinie/20-Tage-Durchschnittslinie) bei 12.590 Punkten. Zwingende Indizien für Engagements ergeben sich daraus allerdings noch nicht. Impulse nach oben oder unten sind frühestens außerhalb der Range 12.590/12.680 zu erwarten. Gelingt der Ausbruch über 12.680 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Kippt der Index hingegen unter 12.590 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.440/12.500 Punkte. Handfeste Signale abwarten scheint momentan vielleicht kein Fehler zu sein.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2017 - 29.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2012 - 29.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

