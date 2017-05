Bonn (ots) - Angela Merkel hat offenbar genug: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück weit vorbei", konstatiert sie am Tag nach Donald Trumps erster offizieller Europa-Reise. Ungewöhnlich deutlich distanziert sie sich damit vom US-Präsidenten - und sorgt nicht nur in bayerischen Bierzelten, sondern auch direkt in der US-Hauptstadt Washington für Aufregung.



Wie geht es jetzt weiter in der transatlantischen Partnerschaft? Ist sie überhaupt möglich mit einem US-Präsidenten wie Donald Trump? Rücken die zerstrittenen Europäer jetzt wieder enger zusammen?



Alexander Kähler diskutiert u. a. mit:



- Prof. Thomas Jäger, Politikwissenschaftler Universität Köln - Annegret Bendiek, Expertin für Außen-und Sicherheitspolitik, Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin - Ralph Sina, Leiter NDR/WDR-Hörfunkstudio Brüssel



