GCL System Integration Technology Co. Ltd. (GCL-SI), (Shenzhen: 002506), eine Tochtergesellschaft des Energie-Weltkonzerns GCL, hat einen Vertrag mit Europe Solar Concept (ESC) unterzeichnet, einer der ersten Solarprodukte-Großhändler in Europa, der die Vermarktung der Solarmodule von GCL-SI in europäischen Ländern vorsieht.



Im Rahmen der Partnerschaft wird ESC Solarmodule von GCL-SI in sein Produktportfolio integrieren und seinen Kunden anbieten. Dies ist die erste Kooperation von GCL-SI mit einem europäischen Vertriebspartner. Mit der Transaktion stärkt das Unternehmen seine Position als Anbieter umweltfreundlicher Produkte in europäischen Ländern und kann sich am Bau lokaler Projekte beteiligen.



ESC ist ein Großhändler für Solarstromsysteme. Seine Angebotspalette umfasst Module, Wechselrichter, Speichersysteme, Konfigurationstechnologien und das gesamte Zubehör, das für die Installation von Photovoltaikanlagen benötigt wird.



Bislang hat GCL-SI 4,2-MW-Module an ESC geliefert (Module GCL-P6/60 265 W und GCL-P6/60 270 W). Das genaue zukünftige Volumen richtet sich nach der Marktnachfrage.



Die Vereinbarung ist Beweis, wie hoch ESC die Produktqualität von GCL-SI einstuft. "Wir sind stolz darauf, als einer der Ersten in Europa seinen Kunden die hochwertigen Produkte von GCL anzubieten", sagte Christian Laibacher, Geschäftsführer von Europe Solar Concept.



"Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Partner wie Europe Solar Concept", sagte Philipp Matter, President Europe und Geschäftsführer von GCL Systems Integration Technology GmbH. "ESC ist die erste Schnittstelle bei der Belieferung europäischer Länder mit Solarmodulen von GCL-SI. Wie hoffen darauf, durch die Kooperation weitere europäische Märkte für unsere Produkte zu erschließen und damit den Umweltschutz in Europa nachhaltig zu fördern."



GCL-SI hat in diesem Jahr eine Fertigung in Vietnam eingeweiht, wo Module für europäische und US-Märkte sowie die installierten Zellen entstehen.



GCL-SI wird vom 31. Mai bis zum 2. Juni bei der Fachmesse Intersolar Europe auf Stand A1.250 seine Solarprodukte präsentieren, darunter das Polymodul GCL-P6/60, das Modul GCL-B6/60 & GCL-B6/60B aus schwarzem Silizium, das Mono-PERC-Modul GCL-M6/60 und das Doppelglasmodul GCL-P6/72GW sowie Energiespeichersystem der Generation II.



Informationen zu GCL-SI



GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506, Börse von Shenzhen) (GCL-SI), gehört zur GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI ist Anbieter eines hochmodernen integrierten Energiesystems aus einer Hand und hat sich das Ziel gesetzt, zum Weltmarktführer der Solarenergiebranche aufzusteigen.



