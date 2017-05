Der russische Präsident Wladmimir Putin will die Wirtschaft in Schwung bringen. Unter anderem will er die heimische Flugzeugindustrie in Schwung bringen. Dazu beitragen soll der Mittelstreckenflieger M-21, der am Sonntag erfolgreich einen 30-minütigen Jungfernflug absolviert hat. Von Birgit Haas

Den vollständigen Artikel lesen ...