Der US-Präsident hat die Taten eines Mannes verurteilt, der in einem Zug in Portland zwei Männer erstochen hatte. Sie waren zwei muslimischen Frauen zu Hilfe gekommen, die der 35-jährige Amerikaner zuvor beschimpft hatte.

US-Präsident Donald Trump hat die tödliche Messerattacke auf zwei Männer verurteilt, die im US-Staat Oregon Musliminnen helfen wollten. Die Taten seien inakzeptabel, schrieb Trump am Montag auf Twitter. "Die Opfer sind gegen Hass und Intoleranz aufgestanden. Unsere Gebete sind mit ihnen." Ein 35-jähriger Amerikaner hatte in einem Zug in Portland zwei Musliminnen beschimpft und dann zwei Männer erstochen, die ihn beruhigen wollten.

