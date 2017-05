Halle (ots) - Immer öfter in der Klinik: Die Zahl der Krankenhausaufenthalte hat 2015 in Sachsen-Anhalt einen Höchststand erreicht. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Mit 238,8 Krankenhausfällen je 1 000 Versicherten lag Sachsen-Anhalt weit über dem Bundesdurchschnitt von 223 Fällen. Nur in Nordrhein-Westfalen und Thüringen waren die Zahlen höher. Das geht aus dem Barmer-Krankenhausreport hervor. "Rein statistisch war somit jeder vierte Einwohner einmal im Jahr zur Behandlung im Krankenhaus", sagte Barmer-Geschäftsführer Axel Wiedemann. Patienten der AOK, der mit 739 000 Mitgliedern größten Krankenkasse im Land, kamen sogar noch häufiger ins Krankenhaus. Von 1 000 Versicherten wurden 377 stationär behandelt, teilte eine Sprecherin mit.



