The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0362748300 HIAG IMMOBIL. 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB2J94 LB.HESS.-THR. IHS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB9BE8 NORDLB 3 PH.BD. 38/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US025932AL88 AMER. FINL GRP 2047 BD00 BON USD N

CA XFRA USC67111AH49 NOVA CHEMICALS 17/24 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1618178567 ASIAN DEV. BK 17/21 MTN BD01 BON INR N

CA 7N2 XFRA CA29407V1094 ENVIROLEACH TECHN. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA LR22 XFRA CA77543W2004 ROJO RESOURCES EQ00 EQU EUR N

CA U5S1 XFRA CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126 EQ00 EQU EUR N

CA XAAG XFRA DE000A2DPAL3 SOURCE MKTS-S.MSCI EM ADZ EQ00 EQU EUR Y

CA B4NV XFRA DE000PB6G0E0 BNP PAR.ARB. O.E. ETC XAU EQ00 EQU EUR Y

CA B4NW XFRA DE000PB6PAE6 BNP PAR.ARB. O.E. ETC XPD EQ00 EQU EUR Y

CA EJAH XFRA LU1481203070 BNPPE.-MSCI J.X.CW.UEEOHC EQ00 EQU EUR Y

CA HDJA XFRA JE00BYPZJM29 HENDERSON GRP PLC EQ01 EQU EUR N

CA LOVG XFRA LU1547514593 BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO EQ01 EQU EUR Y

CA M9SQ XFRA LU1598815121 MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF EQ01 EQU EUR Y

CA CBOC XFRA US15117N5032 CELSION CORP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA M6X2 XFRA US98585K2015 YIELD 10 BIOSCIENCE EQ01 EQU EUR N