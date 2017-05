FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SB2 XFRA KYG810871015 SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10

C9IB XFRA KYG5636C1078 LONKING HOLDINGS LTD. NEW 0.007 EUR

0CZ XFRA KYG215AT1023 CHINA ZHONGWANG HLDG HK-1 0.011 EUR

8C9 XFRA KYG211861045 CN.SANJIANG F.CHEM.HD-,10 0.013 EUR

ITP XFRA ID1000061302 INDOC.TUNG.P. RP 500 0.062 EUR

CVG XFRA HK1093012172 CSPC PHARMACEUT.GR. 0.014 EUR

39J XFRA HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING 0.005 EUR

SGE XFRA FR0000130809 STE GENERALE INH. EO 1,25 2.200 EUR

CSF XFRA FR0000121329 THALES S.A. EO 3 1.200 EUR

BON XFRA FR0000061129 BOIRON SA INH. EO 1 1.600 EUR

WAC XFRA DE000WACK012 WACKER NEUSON SE NA O.N. 0.500 EUR

PAH3 XFRA DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.010 EUR

RIB XFRA DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 0.160 EUR

ADN1 XFRA DE000A0Z23Q5 ADESSO AG O.N. 0.360 EUR

SSH XFRA DE0007346603 SUEDWSTDT.SALZWERKE 1.600 EUR

MLL XFRA DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 0.300 EUR

AFX XFRA DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG 0.420 EUR

5CM XFRA CNE100000874 CHINA NATIONAL MAT. H YC1 0.004 EUR

D1Y XFRA CNE1000002N9 CHINA NATL BUIL. M. H YC1 0.006 EUR

G2M XFRA CNE100000247 BEIJING JINGKEL. H YC 1 0.007 EUR

AD2 XFRA CNE1000001S0 AIR CHINA LTD. H YC 1 0.014 EUR

D7C XFRA CNE1000001Q4 CHINA CITIC BANK H YC 1 0.028 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.106 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.244 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.054 EUR

YUE1 XFRA BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS HD-,25 0.115 EUR

P5C XFRA BMG7208D1092 POU SHENG INTL HLD.HD-,25 0.002 EUR

CKS2 XFRA BMG3978C1249 GOME ELEC.APP.SUB.HD-,025 0.001 EUR

ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.156 EUR

ZU2 XFRA BMG9895L1054 ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10 0.006 EUR

0XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 0.011 EUR

FK2 XFRA NL0010556684 FRANKS INTL N.V. EO -,01 0.067 EUR

PBB XFRA DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG 1.050 EUR