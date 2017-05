FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B7P XFRA ZAE000093183 RAUBEX GROUP LTD RC -,01 0.031 EUR

34T1 XFRA KYG888311134 TIANGONG INTL CO.DL-,0025 0.001 EUR

M04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.018 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.015 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.170 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.089 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.143 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.720 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.340 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.089 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.152 EUR

KT2 XFRA US4990641031 KNIGHT TRANSPORT. DL-,01 0.054 EUR

IOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.206 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.474 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.246 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.349 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.188 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.675 EUR

DTEA XFRA US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.590 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.076 EUR

CTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.715 EUR

CH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.402 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE HOLDINGS INC. DL-,01 0.224 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.089 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.536 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.143 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.067 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.179 EUR

TU7 XFRA TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 0.030 EUR

KI6 XFRA TRAKARTN91D4 KARTONSAN KARTON TN 1 0.777 EUR

P7C XFRA NO0010308240 WEIFA ASA A NK 7,50 0.160 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.429 EUR

SXC XFRA KYG8586D1097 SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10 0.037 EUR

C8T XFRA KYG8439J1058 CHINA TING G.HLDGS HD-,10 0.001 EUR