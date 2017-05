(Ergänzt: Euro-Rettung)

GRIECHENLAND - Überraschende Wende im Streit um neue Schulden-Erleichterungen für Griechenland: Nachdem sich die Gläubiger weiterhin nicht auf einen neuen Schulden-Erlass für Athen einigen konnten, plant die Griechen-Regierung nun überraschend notfalls ohne die Rettungs-Milliarden. Sie will auf die nächste Zahlung von gut 7 Milliarden Euro verzichten, wenn sie trotz kürzlich beschlossener Reformen keine neuen umfangreichen Schulden-Erleichterungen erhält. Dafür hat die Regierung bereits Milliarden zurückgelegt, indem sie monatelang Rechnungen nicht gezahlt hat. (Bild S.1)

ABGASMANIPULATION - Als Reaktion auf den Skandal um manipulierte Abgaswerte wollen die EU-Staaten strengere Regeln bei der Typzulassung einführen. Außerdem soll die EU-Kommission mehr Aufsichtsrechte erhalten und bei Verstößen gegen Umweltvorschriften Strafen verhängen können. Auf diese Position verständigten sich die Staatenvertreter nach langem Streit am Montag in Brüssel. Die deutsche Bundesregierung, die schärfere Kontrollen lange blockiert hatte, stimmte dem Kompromiss zwar zu, fordert aber Änderungen, die in den anstehenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament umgesetzt werden sollen. Umwelt- und Verbraucherschützer zeigten sich enttäuscht. (SZ S. 1/FAZ S. 15)

MINISTERIUM - Der Deutsche Landkreistag verlangt mehr Beachtung für den ländlichen Raum und dafür ein eigenes Ministerium nach der Bundestagswahl. "Vor allem müssen die flächenbezogenen Belange seitens des Bundes weiter gebündelt werden, und zwar in einem kompetenziell aufzuwertenden Ministerium für die ländliche Entwicklung, das daneben auch für Ernährung und Landwirtschaft verantwortlich ist", sagte Verbandspräsident Reinhard Sager (CDU) dazu, der Landrat in Ostholstein ist. (FAZ S. 16)

KINDERGELD - Die Bundesregierung geht davon aus, dass EU-Ausländer im großem Stil zu Unrecht Kindergeld für den im Heimatland lebenden Nachwuchs erhalten. Wie Bild unter Berufung auf eine Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage im Bundestag berichtet, geht die Regierung dabei sogar von organisiertem Betrug aus. Es lägen "aus Stichproben und Überprüfungen Erkenntnisse über die missbräuchliche Beantragung von Kindergeld vor", heißt es in einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage im Bundestag. (Bild S.2)

BUNDESBANK - Beim Bundesverfassungsgericht ist nach Informationen der Börsen-Zeitung ein Antrag auf einstweilige Anordnung eingereicht worden, um die Bundesbank von der Teilnahme an den Anleihekaufprogrammen zu entpflichten. Die Gefahrenlage für die Budgethoheit des Deutschen Bundestags hat sich nach Ansicht des Berliner Finanzwissenschaftlers Markus C. Kerber durch die Verlängerung und Erweiterung der EZB-Anleihekaufprogramme im Rahmen von Quantitative Easing (QE) so weit vergrößert, dass die Bundesbank sofort aus dem Programm aussteigen müsse. (Börsen-Zeitung S. 1)

BANKEN - Eine Einführung neuer Kapitalregeln für europäische Banken gestaltet sich schwierig. Auch ein halbes Jahr nach Vorlage eines umfangreichen Gesetzespakets durch die EU-Kommission haben die Mitgliedstaaten der Union bislang in wesentlichen Punkten noch keine Annäherung erzielt. Wie aus einem Arbeitspapier der maltesischen Ratspräsidentschaft hervorgeht, das der Börsen-Zeitung vorliegt, gibt es bisher weder bei den Vergütungsregelungen noch der neuen Liquiditätskennziffer NSFR noch den Anforderung für das Bail-in-Kapital MREI Fortschritte in den Verhandlungen. (Börsen-Zeitung S. 1)

LUXEMBURG - Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, muss sich an diesem Dienstag schweren Vorwürfen stellen: Er soll als Premier- und Finanzminister Luxemburgs zugelassen haben, dass Steuerbetrüger ihr Geld im Großherzogtum in Sicherheit bringen konnten. Die Grünen im EU-Parlament wollen entsprechende Beweise vorlegen. Juncker muss dazu im Panama-Papers-Untersuchungsauschuss Stellung nehmen. (SZ S. 15)

LIECHTENSTEIN - Das Fürstentum Liechtenstein stellt den großen Steuerplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in den Schatten. Trump will den Steuersatz für Unternehmen drastisch auf 15 Prozent kürzen. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wo sich Körperschaft- und Gewerbesteuer auf 30 Prozent summieren, ist das eine Kampfansage. Ökonomen raten bereits dazu, nun ebenfalls die Steuerschraube zu lockern, damit weiterhin in Deutschland investiert wird. Andernorts hat man derlei nicht nötig: Im Zwergstaat Liechtenstein zahlen schon heute alle Unternehmen lediglich 12,5 Prozent Ertragsteuern. (FAZ S. 17)

VERFASSUNGSSCHUTZ - Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, hat sich am Montag hinter den Vorschlag gestellt, dem Bund beim Verfassungsschutz mehr Zuständigkeit zu geben. Eine "Neuausrichtung" der deutschen Sicherheitsarchitektur dürfe "kein Tabu" sein, sagte Maaßen. Die Zentralstellenfunktion des BfV müsse um eine "Steuerungskompetenz des Bundes" ergänzt werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte zu Jahresbeginn vorgeschlagen, die "gesamte Aufgabe" des Verfassungsschutzes in die Bundesverwaltung zu übernehmen. Maaßen machte klar, dass er noch kein fertiges Konzept für einen Umbau hat. (FAZ S. 1)

PFLEGEDIENSTE - Rund 230 Pflegedienste mit osteuropäischen Gründern stehen im Verdacht, ein bundesweites Netz gespannt zu haben. Dabei ging es nicht nur darum, die Pflegekassen um hohe Summen zu betrügen, indem nicht erbrachte Leistungen abgerechnet wurden. Sondern auch um Geldwäsche für andere kriminelle Machenschaften. (Welt S. 9)

USA - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat in der Debatte um die künftigen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA zur Abgrenzung aufgerufen. "Die Trump-Administration will Klima-Abkommen kündigen, in Krisenregionen aufrüsten und Menschen aus bestimmten Religionskreisen nicht einreisen lassen. Wenn wir Europäer heute dem nicht entschlossen entgegentreten, dann werden sich die Migrationsströme nach Europa noch weiter vergrößern", sagte Gabriel. "Wer dieser US-Politik nicht entgegentritt, macht sich mitschuldig", sagte Gabriel. (Rheinische Post)

PORTUGAL - Der portugiesische Premierminister António Costa schließt sich den Forderungen des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einem europäischen Finanzminister und einem Parlament für die Eurozone an. "Wir brauchen ein gemeinsames Budget, um eine gemeinsame Politik zu finanzieren", sagte Costa im Gespräch mit dem Handelsblatt. "In der Währungsunion gibt es Asymmetrien der Wirtschaften, die wir ausgleichen sollten." (Handelsblatt S. 10)

EURO-RETTUNG - Deutschland trägt über die Bundesbank einen erheblichen Teil des Risikos an den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). Das geht aus Antworten der EZB auf Fragen des Bundesverfassungsgerichts hervor, die der Tagesspiegel einsehen konnte. Rechnet man die Risiken auf, könnte die Euro-Rettung Deutschland bis zu 95 Milliarden Euro kosten. Fällig würde dieser Betrag, wenn sämtliche Anleihen ausfallen sollten, die die EZB und die nationalen Zentralbanken bis Jahresende kaufen. Zwar ist sehr unwahrscheinlich, dass gleich alle diese Papiere wertlos werden. Dennoch zeigt die Summe, was bei der lockeren Geldpolitik auf dem Spiel steht. (Tagesspiegel)

