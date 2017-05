Anfang Mai haben mal wieder die Geschäftszahlen eine Rally der Aktie von Heidelberger Druckmaschinen beendet. Doch der Rückschlag war vergleichsweise überschaubar, der Wert bleibt in Lauerstellung für den großen Sprung.

Mit einem leichten Umsatzanstieg und einer etwas deutlicheren Verbesserung des Nachsteuerergebnisses hatte Heidelberger Druck das Geschäftsjahr 2016/17 abgeschlossen. Das war im Prinzip ganz ok, und doch wurde die Aktie von der nächsten Verkaufswelle heimgesucht.

Denn das Unternehmen konnte mit dem Auftragseingang keine Aussicht auf eine anziehende Dynamik bieten. In den letzten drei Monate lag das Bestellvolumen nur um 2,6 Prozent über dem Vorjahreswert. In Q3 und Q2 waren es 0,2 und -2,6 Prozent. Per Saldo also eine Stagnation.

Das Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahr vom Erfolg im Umfeld der Branchenmesse drupa gelebt, ...

