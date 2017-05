F3CSFC Energy erhält Auftrag der Bundeswehr zur Erweiterung von Mobiler Kleinstenergieversorgung IFXInfineon trotz Wolfspeed-Pleite weiter an US-Übernahmen interessiert, Interview mit Unternehmenschef Reinhard Ploss, FAZ, S. 22 LIN (VB +0,4%) Linde erhält einen Auftrag aus Russland mit einem Volumen von etwa einer Milliarde Euro, SZ, 18 M5Z (VB +1,3%) Manz AG gibt Startschuss zur Umsetzung der CIGS-Großaufträge MRKMerck offen für weitere Allianzen und Zukäufe: "Erste Gespräche laufen bereits", Interview Welt, S. 12 SAZDie Finanzinvestoren Advent und Permira entbinden in der Causa Stada die Beraterbanken von ihrem Mandat, FAZ, S. 18 Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...

