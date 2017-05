Zürich (awp) - Der Immobilienentwickler Orascom Development (ODH) hat die Dekotierung der Egyptian Depositary Receipts (EDR) von der ägyptischen Börse abgeschlossen. Am 24. Mai habe die ägyptische Börse ihre Genehmigung erteilt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Mehrheit der EDR-Inhaber habe ihre Anteile in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...