Es besteht kein Zweifel, dass NVIDIA Corporation (WKN:918422) sehr davon profitiert hat, früh in den Bereich künstliche Intelligenz einzusteigen. Bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen kam heraus, dass die Umsätze aus dem Bereich Datenzentren um 186 % im Jahresvergleich gestiegen waren. Damit macht die künstlich Intelligenz jetzt mehr als 21 % der Quartalseinnahmen von fast 2 Milliarden US-Dollar aus. Vor zwei Jahren waren es noch 6 % gewesen. Der Aktienkurs des Unternehmens entwickelt sich ähnlich und konnte in den letzten fünf Jahren fast 1000 % gewinnen.



Diese Gewinne liegen an den GPUs von NVIDIA, die erste Wahl für Systeme mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...