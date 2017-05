EXCHANGE NOTICE 2017 30 MAY 2017 SHARES



APETIT PLC: CHANGE OF TRADING AND ISSUER CODES



The change of Apetit Plc's trading code from APETI to APETIT will be valid in the Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 1 June 2017. At the same time Company's issuer code is changed from APETI to APETIT.



Updated identifiers:



Company name: Apetit Plc New trading code: APETIT New Issuer code: APETIT ISIN code: FI0009003503 Order book ID: 24300



Nasdaq Helsinki Global Listing Services



TIEDOTE 30.5.2017 OSAKKEET



APETIT OYJ: YHTIÖN KAUPANKÄYNTI- JA LIIKKEESEENLASKIJATUNNUKSEN MUUTOS



Apetit Oyj:n kaupankäyntitunnuksen muutos APETI:sta APETIT:iksi tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 1.6.2017 alkaen. Samalla myös yhtiön liikkeeseenlaskijatunnus muuttuu APETI:sta APETIT:iksi.



Uudet perustiedot:



Yhtiön nimi: Apetit Oyj Uusi kaupankäyntitunnus APETIT Uusi liikkeeseenlaskijatunnus: APETIT ISIN-koodi FI0009003503 Order book id: 24300



Nasdaq Helsinki Global Listing Services