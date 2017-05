In der Vergangenheit hat Aufsichtsrat Bernd Geske immer wieder BVB-Aktien gekauft. Dadurch ist er zu einem der größten Aktionäre von Borussia Dortmund aufgestiegen und hält mittlerweile über 9 Prozent. In den letzten Wochen hat er erneut Anteile der Schwarz-Gelben eingesammelt. Geske hat rund 626.000 Euro in Anteile des BVB gesteckt. Und das zu einem Durchschnittskurs von 6,26 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...