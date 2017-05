Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Halten Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Forcierung des anorganischen Wachstums und der Internationalisierungsstrategie; Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen; Prognosen um anorganische Effekte angepasst In den ersten drei Monaten 2017 hat die USU Software AG den eingeschlagenen dynamischen Wachstumspfad mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 11,4 % fortgesetzt. Besonders stark entwickelte sich in der abgelaufenen Berichtsperiode, mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 43,4 % auf 4,98 Mio. EUR (VJ: 3,47 Mio. EUR), das Servicegeschäft. Neben dem organischen Umsatzwachstum sind hier auch anorganische Umsatzbeiträge der im Januar 2017 erworbenen unitB technology GmbH, welche bei ca. 1,00 Mio. EUR liegen dürften. Damit dürfte der erstmalige Einbezug der unitB-Umsätze für etwa 50 % des im ersten Quartal 2017 erzielten Umsatzwachstums verantwortlich sein. Die Produktumsätze weisen mit einem rein organischen Umsatzwachstum in Höhe von 3,2 % eine im Vergleich zum Servicesegment geringere Dynamik auf. Während hier die Wartungserlöse (inkl. SaaS-Umsätze) ausgeweitet wurden, kam es innerhalb des Produktsegments zu einer Verschiebung von Lizenzumsätzen in die kommenden Perioden. Trotz des ausgeweiteten Umsatzniveaus verminderte sich das EBIT auf 0,14 Mio. EUR (VJ: 1,01 Mio. EUR) sowie das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT auf 0,69 Mio. EUR (VJ: 1,37 Mio. EUR). Die zugrunde liegende überproportionale Kostensteigerung ist insbesondere eine Folge erhöhter Auslandsinvestitionen in Marketing und Vertrieb, als wichtiger Bestandteil der Internationalisierungsstrategie. Diese erfolgten insbesondere in den USA, UK und Frankreich und enthalten, neben den typischen Marketingmaßnahmen, auch Maßnahmen zum Organisationsaufbau in den entsprechenden Ländern. Diesbezüglich konnten beispielsweise neue, gut vernetzte Countrymanager in UK und in Frankreich gewonnen werden. Zur Forcierung der Internationalisierungsstrategie ist auch der im Mai 2017 erfolgte Erwerb der französischen EASYTRUST SAS zu erwähnen. EASYTRUST ist ein Softwarehersteller im Bereich der automatischen Erkennung und Analyse von Hard- und Software (IT-Management), mit dem Produktschwerpunkt auf Soft- und Hardware im Umfeld großer Rechenzentren (Fokus: ORACLE). Im Rahmen der EASYTRUST-Integration erfolgt somit eine horizontale Ausweitung der USU-Produktpalette. Wir haben die gegenüber unserer letzten Studie (siehe Researchstudie vom 03.04.17) unveränderten Prognosen um die anorganischen Umsatz- und Ergebnisbestandteile der EASYTRUST angepasst. Wir rechnen für 2017 mit einem zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von 3,00 Mio. EUR (ab Mai 2017). In 2018 sollte, bei einem ganzjährigen Einbezug der EASYTRUST-Umsätze ein anorganischer Beitrag von 4,6 Mio. EUR erzielt werden. Die EASYTRUST dürfte ab dem kommenden Geschäftsjahr einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag liefern, welcher einer EBIT-Marge in Höhe von 15,0 % entspricht. Auf dieser Basis haben wir im Rahmen eines aktualisierten DCF- Bewertungsmodells einen neuen fairen Wert in Höhe von 25,00 EUR je Aktie (bisher: 24,00 Mio. EUR) ermittelt. Die Kurszielanhebung basiert maßgeblich auf einen Roll-Over-Effekt, da die Kurszielbasis auf das Geschäftsjahresende 2018 (bisher: 2017) errechnet wurde. Darüber hinaus haben die erstmalig in den Prognosen enthaltenen Umsatz- und Ergebnisbeiträge der EASYTRUST SAS ebenfalls einen leicht positiven Effekt auf das Kursziel und damit ist dieser Erwerb als wertschöpfend einzustufen. Ausgehend von der sehr guten Aktienkursentwicklung ergibt sich derzeit ein Kurspotenzial von 7,7 % und damit stufen wir die USU-Aktie mit HALTEN ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15253.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0BVU28

AXC0057 2017-05-30/09:02