FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstag im frühen Handel 10 auf 12.613 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.621 und das Tagestief bei 12.604,5 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.35 Uhr 1.623 Kontrakte. Die LBBW erwartet den Übergang in eine neuerliche Abwärtsbewegung. Auslöser wären Kurse unter der 12.588er-Marke. Dann dürfte die Marke um 12.550 ins Visier genommen werden. Nach oben liegen Widerstände bei 12.650 und in der Folge bei 12.670.

May 30, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)

