Oberursel - EZB-Präsident Mario Draghi hat die ultralockere Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Forderungen nach einem schnellen Kurswechsel hätten eine Absage erhalten. Nach dessen Ansicht würden die Vorteile der EZB-Politik die Nachteile überwiegen. So sei es trotz des anziehenden Wachstums in der Eurozone zu früh, einen Erfolg zu verkünden. Der sich festigende ökonomische Aufschwung in der Eurozone und die Wiederbelebung der Inflation hätten Forderungen nach einer baldigen Kehrtwende der EZB lauter werden lassen.

