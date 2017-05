Die Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001) will eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausschütten. Die Hauptversammlung der im MDAX notierten Gesellschaft findet an diesem Dienstag in München statt. Der Dividendenvorschlag berücksichtigt neben der regulären Dividende auch eine Sonderdividende aus der Auflösung von Wertkorrekturen im Zusammenhang mit Heta. Es handelt sich dabei um eine österreichische Abwicklungseinheit in Zusammenhang um Altlasten der ...

