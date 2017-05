FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Dienstagmorgen steigen die Renten-Futures an der Eurex. Der Bund-Future mit Fälligkeit im Juni handelt gegen 8.40 Uhr MESZ 11 Ticks fester bei 162,34 Prozent. Der Kontrakt ist zuletzt vier Tage in Folge gestiegen um insgesamt 151 Ticks. Die Tagesspanne reicht von 162,20 bis zu 162,37 Prozent. Das Tageshoch ist zugleich der höchste Kurs seit fünf Wochen. Umgesetzt wurden bislang rund 29.000 Kontrakte.

Am Montag war der Umsatz im Bund-Future mit knapp 258.000 Kontrakten so gering wie zuletzt am ersten Handelstag des Jahres. Der Bobl-Future legt um 6 Ticks auf 132,24 Prozent zu.

Alexander Plenk von der BayernLB führt die freundliche Tendenz am Euro-Rentenmarkt auf die anstehende Wahl in Italien voraussichtlich im Herbst zurück. Dort hätten EU-kritische Kräfte in Umfragen zuletzt großen Zuspruch erhalten. Dirk Gojny von der National-Bank ortet bei 162,80 Prozent einen Widerstand für den Bund-Future, der bei 161,50 Prozent unterstützt sei.

May 30, 2017 02:44 ET (06:44 GMT)

