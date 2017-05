Gleich zwei Kapitaleingänge verbuchte das kanadische Entwicklungsunternehmen Far Resources (CSE: FAT; Frankfurt: FOR; WKN: A2AH8W; ISIN: CA30734R1001) laut Mitteilung des Managements vom 29. Mai 2017. Für seine Arbeiten an der kanadischen Lithiumliegenschaft "Zoro" hat man erfolgreich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, bei der 3,5 Mio. Aktieneinheiten zu je CAD 0,09 an Investoren übergeben wurden. Zu jeder dieser "Aktieneinheiten" gehört eine Stammaktie zuzüglich eines halben Warrants. Beide unterliegen einer Mindestbehaltefrist von 4 Monaten plus einem Tag. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 12 Monaten ab Ausgabe zu einem Preis von CAD 0,15 in eine Stammaktie getauscht werden. Mit dieser überzeichneten Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt CAD 315.000 in...

Den vollständigen Artikel lesen ...