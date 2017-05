Expertenmeinung

Arbeitslosigkeit in den Industrieländern sinkt

Nicht nur in den USA, auch in den meisten anderen Industrieländern geht die Arbeitslosigkeit seit Jahren zurück. Für die gesamte Gruppe der OECD-Staaten berechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine Rate von 6,0 Prozent im März. 2016 hatte die Rate 6,3 Prozent betragen, 2014 noch 7,4 Prozent.

Besondere Fortschritte hat die EU zu verzeichnen, auch hier schlägt sich die wirtschaftliche Erholung in den Arbeitsmarktzahlen nieder: In den vergangenen drei Jahren ging die Arbeitslosenrate von 10,2 auf nun 8,0 Prozent zurück. In den sieben größten OECD-Staaten schrumpfte die Erwerbslosigkeit im selben Zeitraum von 6,4 auf 5,2 Prozent.

