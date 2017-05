Der Rohstoffkonzern Barrick Gold (WKN: 870450; ISIN: CA0679011084)sieht sich wegen des Exportverbots für Rohstoffprodukte in Tansania vor großen Umsatzeinbußen. Wie Barrick-Tochter Acacia Mining (WKN: A1CTRD; ISIN: GB00B61D2N63)meldet, sorgt das Exportverbot derzeit dafür, dass dem Konzern täglich eine Million Dollar Umsatz entgeht. In Folge dessen könnte sogar der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr Barricks korrigiert werden müssen. Wie aus Unternehmenskreisen verlautet, trägt Acacia bis zu zehn Prozent zur Goldproduktion Barricks bei. Das Exportverbot betrifft Goldkonzentrat und ist seit Anfang März in Kraft. Tansania argumentiert, dass Konzerne wie Barrick Rohstoffe künftig innerhalb des Landes verarbeiten sollen, um Arbeitsplätze zu schaffen und das Land an der mit der Veredelung von Rohstoffen verbundenen Wertschöpfung zu beteiligen. Barrick prüft "alle...

