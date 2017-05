Nach einer massiven Short-Attacke hat die Aktie der Münchener Beteiligungsgesellschaft Aurelius (WKN:A0JK2A) einige schwierige Wochen hinter sich.



Wer während der Turbulenzen eingestiegen ist, freut sich aber mittlerweile über einen mächtigen Kurssprung, der vor allem daran liegt, dass das Unternehmen in letzter Zeit eine Reihe von guten Nachrichten präsentieren konnte. Auch der symbolisch wichtige Kurssprung über die 50 Euro-Marke wurde schon geschafft. Diese drei Gründe sprechen aber dafür, dass sich die Erholung fortsetzen könnte.

1. Wichtige Anschuldigungen wurden bereits widerlegt

Der Shortseller Gotham City Research hat umfangreiche Anschuldigungen gegenüber Aurelius geäußert und der Aktie in einer detaillierten Analyse nur einen winzigen Wert zugeschrieben. So ...

