...einfach drauf. Trotz deutlich gesunkener Ticketpreise hat die irische Fluggesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr erneut den Gewinn steigern können. 1,3 Milliarden Euro stehen in der Bilanz, sechs Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Auch der Blick nach vorn kommt gefällig daher: Ryanair erwartet für das laufende Geschäftsjahr zwar abermals einen Rückgang bei den Ticketpreisen, dieser soll mit fünf bis sieben Prozent aber deutlich moderater ausfallen als im Jahr zuvor. Das Management geht davon aus, dass man abermals eine Gewinnsteigerung erreichen kann. Die Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Wir liegen mit unserem Engagement 66 Prozent im Plus und bleiben mit Überzeugung dabei.br/>

