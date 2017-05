Die politische Unsicherheit in Italien und Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi belasten am Dienstagmorgen den Euro. Die Gemeinschaftswährung notiert mit 1,1116 US-Dollar so niedrig wie seit eineinhalb Wochen nicht.

Zunehmende Sorgen von Anlegern um die politische Zukunft Italiens und schwindende Spekulationen auf eine baldige geldpolitische Straffung der Europäischen Zentralbank (EZB) belasten den Euro. Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich am Dienstag um ...

