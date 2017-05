Aktie im Fokus - Software AG

Schon ganz grundsätzlich sind Aktien von erfolgreichen Software-Unternehmen Lieblinge der Anleger. Denn sie verfügen über ein hoch skalierbares Geschäftsmodell. Schließlich muss eine Software-Lösung nur einmal entwickelt und kann anschließend quasi beliebig oft verkauft werden, was zu hohen Margen führt.

Grundsätzlich ist die Darmstädter Software AG ein erfolgreiches Software-Unternehmen, nämlich nach SAP die Nummer 2 in Deutschland. Allerdings hatte die Gesellschaft lange Zeit den Trend in Richtung Cloud Computing verpasst, was den Anlegern missfiel und daher der Aktie nicht zuträglich war. Inzwischen aber hat man den Einstieg ins Cloud Computing vollzogen und dieser zahlt sich auch bereits aus, weshalb die Aktie zuletzt endlich wieder ins Laufen kam. Eine durchaus beachtliche Leistung!

