STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler hat einen Großauftrag für seine Bussparte aus Saudi-Arabien erhalten. Daimler werde 600 Mercedes-Benz Citaro Busse nach Riad liefern, teilte der Konzern am Dienstag mit. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich dabei um die größte Einzelbestellung dieser Art in der Geschichte der Bus-Sparte. Auftraggeber ist ein Konsortium aus dem saudischen Busbetreiber SAPTCO und dem französischen Verkehrsbetreiber RATP. Die ersten 200 Busse werden 2018 geliefert, die restlichen 400 dann bis Anfang 2020. Die Fahrzeuge werden in der saudischen Hauptstadt Riad eingesetzt./she/stb

